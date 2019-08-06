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В историческом музее Днепра приняли на роботу кота
06.08.2019 14:30
Исторический музей имени Яворницкого, который находится в Днепре, принял к себе на роботу кота по имени Семен Парфентьевич, сообщает NewsOne.
Кот Сеня будет работать в историческом музее охранником. А в его обязанности будет входить охранять фонды от крыс и мышей.
Для того, чтобы доверить данную должность животному, ему пришлось получить паспорт и все прививки. А сами сотрудники учреждения пообещали ласкать, любить, уважать и называть кота только Семен Парфентьевич.
Теги: музей, работа, Днепр, кот
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