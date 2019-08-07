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Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

07.08.2019 16:38
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Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Известный российский актер Валентин Гафт перенёс инсульт, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
Жена артиста, Ольга Остроумова сообщила, что Гафт находится в одной из больниц Москвы. "Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом", - сказала Остроумова. Она уточнила, что артист попал в больницу неделю назад.
Шесть лет назад Гафту поставили неутешительный диагноз - болезнь Паркинсона. Недуг стремительно прогрессирует, и из-за этого 83-летнему артисту приходится регулярно обращаться к врачам.



Теги: инсульт, Валентин Гафт, госпитализация
 
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