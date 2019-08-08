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Архив - Культура

В "Квартале 95" определились с актером на роль Зеленского

08.08.2019 16:30
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В "Квартале 95" определились с актером на роль Зеленского

Актер и юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал кандидата, который вероятно заменит Владимира Зеленского, сообщает Gazeta.ua.
К творческой команде "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.
"Нашли кандидата, и вы его прекрасно знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец ", - поделился Кошевой.



Теги: Квартал 95, Зеленский
 
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