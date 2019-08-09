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Вышла первая серия продолжения "Беверли-Хиллз, 90210"

09.08.2019 09:20
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Вышла первая серия продолжения "Беверли-Хиллз, 90210"

Телеканал Fox опубликовал первую серию продолжения культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
Впервые за много лет любимые миллионами герои Брэндон и Брэнда Уолш, Андреа Цукерман, Стив Сандерс, Дэвид Сивер, Донна Мартин и Келли Тейлор снова собрались на одной площадке. Однако это будет не просто продолжение сериала с повзрослевшими героями. Режиссеры попытались снять нечто вроде шоу в рамках шоу.
В первой серии, по сценарию, актеры, спустя 30 лет встречаются со своими фанатами, вспоминают прошлое, и решают возродить сериал, чтобы помочь своим карьерам и заработать деньги.



Теги: премьера, сериал, Беверли Хиллз, 90210
 
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