Вышла первая серия продолжения "Беверли-Хиллз, 90210"

09.08.2019 09:20

Телеканал Fox опубликовал первую серию продолжения культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".

Впервые за много лет любимые миллионами герои Брэндон и Брэнда Уолш, Андреа Цукерман, Стив Сандерс, Дэвид Сивер, Донна Мартин и Келли Тейлор снова собрались на одной площадке. Однако это будет не просто продолжение сериала с повзрослевшими героями. Режиссеры попытались снять нечто вроде шоу в рамках шоу.

В первой серии, по сценарию, актеры, спустя 30 лет встречаются со своими фанатами, вспоминают прошлое, и решают возродить сериал, чтобы помочь своим карьерам и заработать деньги.