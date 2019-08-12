Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ален Делон перенес операцию после инсульта09:00
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Вышла первая серия продолжения "Беверли-Хиллз, 90210"09:20
- Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду21:21
- В "Квартале 95" определились с актером на роль Зеленского16:30
- Валентин Гафт госпитализирован с инсультом16:38
- Google посвятил дудл юбилею украинского писателя08:15
- В историческом музее Днепра приняли на роботу кота14:30
- Телекритики США признали "Чернобыль" лучшим мини-сериалом года10:00
- Леонардо Ди Каприо женится: СМИ узнали пикантные подробности14:00
Ален Делон перенес операцию после инсульта
12.08.2019 09:00
Ален-Фабьен Делон, младший из двух сыновей актера Алена Делона, опубликовал 11 августа в Instagram сообщение, в котором заверил, что его отец идет на поправку после перенесенного инсульта, сообщает Корреспондент.net.
Сообщение сопровождается фотографией, сделанной в больнице в период после операции, - на ней запечатлен сильно похудевший, но улыбающийся 83-летний актер, сидящий в кресле.
В минувший четверг старший сын Делона, Антони, впервые сообщил, что его отец, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии.
По его сведениям, инсульт сопровождался "небольшим" кровоизлиянием в мозг, состояние актера после операции стабилизировалось, и он "чувствует себя все лучше".
Теги: инсульт, операция, Ален Делон
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать13:30
- "Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов12:20
- Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери 11:46
- В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом11:30
- В ЕС могут запретить въезд гражданам, получившим российские паспорта на Донбассе10:01
- Россия "отжала" два завода на Донбассе: что теперь будет09:15
- «Кровавое перемирие»: после приказа Пушилина террористы Донбасса начали агрессивно атаковать ВСУ08:00
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Зеленский устроил жесткий разнос, появилось видео скандальной перепалки: «Я вам не верю!»15:45
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Китай атаковал мощный тайфун: число жертв превысило 40 человек15:14
- Порошенко срочно явился на допрос в Государственное бюро расследований 15:01
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»14:40
- В «Слуге народа» озвучили условие для досрочных местных выборов14:20
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»