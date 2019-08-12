Ален Делон перенес операцию после инсульта

12.08.2019 09:00

Ален-Фабьен Делон, младший из двух сыновей актера Алена Делона, опубликовал 11 августа в Instagram сообщение, в котором заверил, что его отец идет на поправку после перенесенного инсульта, сообщает Корреспондент.net.

Сообщение сопровождается фотографией, сделанной в больнице в период после операции, - на ней запечатлен сильно похудевший, но улыбающийся 83-летний актер, сидящий в кресле.

В минувший четверг старший сын Делона, Антони, впервые сообщил, что его отец, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии.

По его сведениям, инсульт сопровождался "небольшим" кровоизлиянием в мозг, состояние актера после операции стабилизировалось, и он "чувствует себя все лучше".