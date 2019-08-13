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В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм
Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщает Госкино в Facebook, в этом году в национальном отборе будет принимать участие один фильм - "Домой" Наримана Алиева.
Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова.
Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.
Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.
Заседание комитета и пресс-конференция состоятся 23 августа.
Теги: Украина, фильм, Оскар, номинация
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