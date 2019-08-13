Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм

13.08.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщает Госкино в Facebook, в этом году в национальном отборе будет принимать участие один фильм - "Домой" Наримана Алиева.
Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова.
Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.
Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.
Заседание комитета и пресс-конференция состоятся 23 августа.



Теги: Украина, фильм, Оскар, номинация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх