В Донецке запретили концерт памяти Скрябина

16.08.2019 10:00

В "ДНР" отменили концерт, который хотели посвятить легендарному музыканту Кузьме Скрябину - 17 августа ему исполнился бы 51 год, передает "Диалог.UA".

Концерт хотели провести в день рождения погибшего музыканта, а пройти он должен был в заведении "Кинокофейня". Однако участникам пророссийских сообществ пришлась не по душе идея о концерте. Более того, организаторам даже стали поступать угрозы. Известно, что недовольные лица обратились в так называемое "МГБ ДНР", дабы те "разобрались". Некоторые пользователи обзывали Скрябина в соцсети "русофобом" и требовали отменить мероприятие.

Вскоре страница концерта в соцсети была заблокирована, а публикации с рекламой и вовсе удалили. В свою очередь организаторы предпочли не давать комментариев по данному поводу.