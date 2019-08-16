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В Донецке запретили концерт памяти Скрябина
В "ДНР" отменили концерт, который хотели посвятить легендарному музыканту Кузьме Скрябину - 17 августа ему исполнился бы 51 год, передает "Диалог.UA".
Концерт хотели провести в день рождения погибшего музыканта, а пройти он должен был в заведении "Кинокофейня". Однако участникам пророссийских сообществ пришлась не по душе идея о концерте. Более того, организаторам даже стали поступать угрозы. Известно, что недовольные лица обратились в так называемое "МГБ ДНР", дабы те "разобрались". Некоторые пользователи обзывали Скрябина в соцсети "русофобом" и требовали отменить мероприятие.
Вскоре страница концерта в соцсети была заблокирована, а публикации с рекламой и вовсе удалили. В свою очередь организаторы предпочли не давать комментариев по данному поводу.
Теги: Донецк, Донбасс, концерт, запрет, Скрябин
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