Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)10:00
- Украина выбрала участника "Детского Евровидения-2019" (ВИДЕО)13:55
- Андрей Разин попросил Владимира Зеленского пустить его в Украину11:15
- В Донецке запретили концерт памяти Скрябина10:00
- В Британии выпустили юбилейные монеты с мишкой Паддингтоном10:00
- «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО10:15
- В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм11:00
- Ален Делон перенес операцию после инсульта09:00
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Вышла первая серия продолжения "Беверли-Хиллз, 90210"09:20
Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)
20.08.2019 10:00
Украинская телеведущая Оля Фреймут будет вести новое телешоу с журналистом Романом Кадеминым на скандальном пророссийском телеканале "Интер", сообщает Gazeta.ua.
Видео-анонс ток-шоу об отношениях мужчины и женщины появился на официальном YouTube-канале "Интер".
По словам пресс-службы, в передаче планируют показывать селебритис и раскрывать их секреты.
Теги: телеканал "Интер", Ольга Фреймут, ведущая
Читайте также:
- Переворот на привокзальной площади в Донбассе
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Помощник Путина приложил руку к попытке переворота в «ЛНР»
- Захарченко подловили на лжи. На самом деле он активно участвовал в свержении Плотницкого. ВИДЕО
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту
- "Новый канал" страшно отомстил ведущей "Ревизора" (ФОТО)
- Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:11
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19:15
- «Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ18:02
- Все на передовую: боевики ограничили выезд студентов и выпускников за пределы «ЛДНР»17:21
- Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:11
- Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)10:00
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- "Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов 09:10
- Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)09:00
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично08:12
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице