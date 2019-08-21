Главная / Новости / Культура / Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи10:15
- В России скончалась народная артистка Александра Назарова10:02
- Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)10:00
- Украина выбрала участника "Детского Евровидения-2019" (ВИДЕО)13:55
- Андрей Разин попросил Владимира Зеленского пустить его в Украину11:15
- В Донецке запретили концерт памяти Скрябина10:00
- В Британии выпустили юбилейные монеты с мишкой Паддингтоном10:00
- «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО10:15
- В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм11:00
- Ален Делон перенес операцию после инсульта09:00
Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи
21.08.2019 10:15
Сестры Анна и Мария Опанасюк, оказавшиеся в центре скандала на нацотборе на Евровидение, представят Украину на конкурсе "Новая волна" 2019 года, который состоится в Сочи с 24 по 29 августа, сообщает Новое Время.
Также среди конкурсантов, которые, как указано на сайте конкурса, представляют Украину на Новой волне, певец, выступающий под псевдонимом Taras.
Также на "Новой волне-2019" в Сочи запланированы выступления Таисии Повалий, LOBODA, Ани Лорак и Софии Ротару.
Напоминаем, перед финалом нацотбора на Евровидение 2019, народные артистки Крыма дуэт Anna Maria дали скандальное интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR не смогли ответить на вопросы украинского журналиста об аннексии Крыма и войне России с Украиной.
Теги: Украина, Сочи, Новая волна
Читайте также:
- World Cyber Games -2010. В Донецке и Харькове известны финалисты украинского этапа
- Звезда "Останнього москаля" из Донбасса развернула флаг Украины в Сочи
- Лига Европы: "Шахтер" против "Фулхэма"! Онлайн-трансляция матча
- Вандалы разгромили симферопольский парк кованых фигур
- Донецкий медуниверситет, работающий на украинской территории, уже трижды перевыполнил план по набору студентов
- О Гейропе и немытой России. Как народ креативит на евромайданах (ФОТО)
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий21:39
- «Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера21:19
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ20:01
- «Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО18:59
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"18:31
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов16:09
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- WBO отклонила апелляцию по делу Усика11:45
- В Офисе президента хотят упростить процедуру увольнения госчиновников11:30
- Cerebras Systems представила самый большой чип в мире11:15
- Украина планирует отказаться от наличных денег11:05
- «Пробили стены толщиной в Великую Китайскую стену»: Коболев пообещал удивить украинцев ценами на газ зимой10:45
- В НБУ заявили о масштабных изменениях в работе банков: что изменится для украинцев с 1 сентября10:30
- Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи10:15
- В России скончалась народная артистка Александра Назарова10:02
- Лавров назвал условие новой встречи в формате «нормандской четверки»09:47
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"