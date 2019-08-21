Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи

21.08.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи

Сестры Анна и Мария Опанасюк, оказавшиеся в центре скандала на нацотборе на Евровидение, представят Украину на конкурсе "Новая волна" 2019 года, который состоится в Сочи с 24 по 29 августа, сообщает Новое Время.
Также среди конкурсантов, которые, как указано на сайте конкурса, представляют Украину на Новой волне, певец, выступающий под псевдонимом Taras.
Также на "Новой волне-2019" в Сочи запланированы выступления Таисии Повалий, LOBODA, Ани Лорак и Софии Ротару.
Напоминаем, перед финалом нацотбора на Евровидение 2019, народные артистки Крыма дуэт Anna Maria дали скандальное интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR не смогли ответить на вопросы украинского журналиста об аннексии Крыма и войне России с Украиной.



Теги: Украина, Сочи, Новая волна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх