Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи

21.08.2019 10:15

Сестры Анна и Мария Опанасюк, оказавшиеся в центре скандала на нацотборе на Евровидение, представят Украину на конкурсе "Новая волна" 2019 года, который состоится в Сочи с 24 по 29 августа, сообщает Новое Время.

Также среди конкурсантов, которые, как указано на сайте конкурса, представляют Украину на Новой волне, певец, выступающий под псевдонимом Taras.

Также на "Новой волне-2019" в Сочи запланированы выступления Таисии Повалий, LOBODA, Ани Лорак и Софии Ротару.

Напоминаем, перед финалом нацотбора на Евровидение 2019, народные артистки Крыма дуэт Anna Maria дали скандальное интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR не смогли ответить на вопросы украинского журналиста об аннексии Крыма и войне России с Украиной.