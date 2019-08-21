В Warner Bros заявили о начале работы над четвертой частью "Матрицы"

21.08.2019 13:00

Стартовала работа над четвертым фильмом киберпанк-боевика "Матрица", сообщает телеканал 112 Украина.

Слухи об этом перезапуске ходили уже несколько лет. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно. В режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину.

Производством и дистрибуцией "Матрицы 4" займутся компании Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures. Об этом во вторник заявил председатель правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих. "Мы невероятно взволнованы тем, что вновь войдем в "Матрицу" с Ланой", - сказал он.

Вместе с Вачовски над сценарием предстоящего фильма работали Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Съемки должны стартовать в начале 2020 года.