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В Warner Bros заявили о начале работы над четвертой частью "Матрицы"
Стартовала работа над четвертым фильмом киберпанк-боевика "Матрица", сообщает телеканал 112 Украина.
Слухи об этом перезапуске ходили уже несколько лет. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно. В режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину.
Производством и дистрибуцией "Матрицы 4" займутся компании Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures. Об этом во вторник заявил председатель правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих. "Мы невероятно взволнованы тем, что вновь войдем в "Матрицу" с Ланой", - сказал он.
Вместе с Вачовски над сценарием предстоящего фильма работали Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Съемки должны стартовать в начале 2020 года.
Теги: Матрица, Warner Bros., продолжение
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