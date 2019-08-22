Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

22.08.2019 08:30

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания, сообщает Корреспондент.net.

За 12 месяцев 47-летний Джонсон заработал $89,4 млн, переместившись в рейтинге журнала со второго места в прошлом году на первое.

Как отмечает издание, этот актер-силовик получает гонорары до $23,5 млн за картину и 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как "Джуманджи: Зов джунглей". Эта картина собрала в мировом прокате $962,1 млн.

Джонсону причитается и $700 тысяч за каждый эпизод популярного телесериала "Футболисты" на канале HBO.

Второе место в списке занимает Крис Хемсворт, заработавший за календарный год $76,4 млн. Этот актер обязан высокими заработками съемкам в фантастическом фильме "Мстители: Финал", собравшем в мировом прокате $2,796 млрд и отобравшем звание самой кассовой ленты в истории у "Аватара" Джеймса Кэмерона.

Замыкает первую "тройку", как и в прошлом году, Роберт Дауни - младший ($66 млн).