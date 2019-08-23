"Квартал 95" попрощался с "Юзиком"

23.08.2019 11:30

В Одессе на съемках новых выпусков проекта "Вечерний Квартал" актеры попрощались со своим уже бывшим коллегой Юрием Корявченковым, который был избран народным депутатом, сообщает Апостроф.

Так, юмористы исполнили песню в честь "Юзика" на мотив хита группы Queen "Богемская рапсодия":

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, мой друг.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя "Квартал"

На 200 килограммов легче стал ... " - спели они.

Следует отметить, что во время исполнения песни сидевший в зале "Юзик" поднялся на сцену.