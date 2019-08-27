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Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева
27.08.2019 10:00
Французский актер Жерар Депардье сыграет роль Леонида Брежнева в фильме о демократических реформах Чехословакии, так называемой «Пражской весне», сообщает InfoResist.
Об этом продюсер Андрей Антонио Лека рассказал в эфире пражского радио Frekvencе-1. Лека добавил, что договор с Депардье уже подписан.
Фильм будет повествовать о государственном деятеле Чехословакии Александре Дубчеке, который начал демократические реформы в 1968 году.
Съемки фильма будут производиться словацкой киностудией Leca Production. Создатели рассчитывают выпустить картину на экраны в 2022 году.
Теги: Прага, фильм, Жерар Депардье, Леонид Брежнев
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