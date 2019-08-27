Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева

27.08.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева

Французский актер Жерар Депардье сыграет роль Леонида Брежнева в фильме о демократических реформах Чехословакии, так называемой «Пражской весне», сообщает InfoResist.
Об этом продюсер Андрей Антонио Лека рассказал в эфире пражского радио Frekvencе-1. Лека добавил, что договор с Депардье уже подписан.
Фильм будет повествовать о государственном деятеле Чехословакии Александре Дубчеке, который начал демократические реформы в 1968 году.
Съемки фильма будут производиться словацкой киностудией Leca Production. Создатели рассчитывают выпустить картину на экраны в 2022 году.



Теги: Прага, фильм, Жерар Депардье, Леонид Брежнев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх