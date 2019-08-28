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Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых певиц
Forbes опубликовал список из десяти самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году, сообщает LB.ua.
Первое место в этом списке заняла 29-летняя исполнительница Taylor Swift, чей годовой доход более чем вдвое превысил заработки певицы Beyoncе, которая заняла вторую позицию.
Отмечается, что Тейлор Свифт заработала в 2019 году $185 млн. Большую часть заработка ей принес концертный тур Reputation Stadium и выход нового альбома Lover.
У оказавшейся на втором месте Бейонсе заработок достиг $81 млн благодаря альбому Homecoming и совместному с ее мужем рэпером Jay-Z концертному туру.
На третьем месте Rihanna с заработком в $62 млн. Она получила наибольший доход от своей фирмы Fenty Beauty.
На четвертом месте оказалась Katy Perry с доходом в $57.5 млн;
на пятом - P!nk ($57 млн.);
шестая позиция - Ariana Grande ($48 млн.);
седьмая - Jennifer Lopez ($43 млн.);
восьмая - Lady Gaga ($39.5 млн.);
девятая - Celine Dion ($37.5 млн.);
десятая – Shakira ($35 млн.).
Теги: Forbes, рейтинг, певица
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