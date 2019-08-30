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В Одессе появится памятник Кисе Воробьянинову
30.08.2019 09:00
В честь своего 225-летия в этом году Одесса получит в дар бронзовый 3D барельеф «12 стульев», сообщает ИА "Одесса-медиа".
На барельефе запечатлен образ Ипполита Матвеевича Воробьянинова - Кисы, созданный актером Сергеем Филипповым в фильме «12 стульев» в 1971 году.
Такой подарок подготовлен по инициативе депутата Харьковского городского совета Габриела Михайлова.
Торжественное открытие 3D барельефа состоится 2 сентября, в 15:00 в Одессе в Летнем театре Горсада.
Теги: Одесса, юбилей, барельеф
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