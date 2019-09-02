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Зеленский заговорил о возвращении на сцену
02.09.2019 10:40
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хочет посетить концерт "95 Квартала" и не исключает своего выхода на сцену. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Знай.uа.
Президент вспомнил о том, как раньше посещал концерты "Лиги смеха". А также поделился возможным выходом на сцену во время выступления Квартала.
"Есть идея. Я хочу посетить "Квартал". Хочу. Я не мог поехать в Одессу на съемку, потому что у меня были дела. Но сейчас в "Украине" в октябре, я знаю, будут съемки "Квартала", и я хочу. Просто, официально, как зритель. Как не последний зритель. А может еще такая идея - выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", - заявил Зеленский.
Теги: сцена, Квартал 95, Зеленский
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