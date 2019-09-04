Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Винницы (ВИДЕО)

04.09.2019 15:30

Один из основателей российской рок-музыки, исполнитель и поэт, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков засветился на одной из улиц Винницы, сообщает Апостроф.

Музыкант устроил импровизированный концерт под Башней на площади Европейской. Выступление музыканта длилось около 40 минут. На уличный концерт рокера собрались около сотни винничан, которые бурно аплодировали и снимали происходящее на телефоны.