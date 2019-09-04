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Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат
Скоро на Плюсах стартует 16-й сезон шоу «Рассмеши комика», и к его выходу создатели проекта подготовили множество обновлений, сообщает mediananny.
Отныне участники будут пытаться заработать деньги, рассмешив комиков, уже не для себя, а чтобы помочь другим людям. По словам одного из редакторов проекта Михаила Мартынюка, новый сезон «Рассмеши комика» решено было сделать благотворительным, и весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране.
Кроме того, в новом сезоне участники будут бороться за выигрыш целой командой, представляющей один из городов Украины.
Также впервые за восемь лет существования программы появится «несгораемая сумма». Если участник после очередной минуты игры не сможет рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, на его счету все равно останутся ранее заработанные деньги. Правда, появилось и другое правило: в начале программы каждая команда заявит социальный проект и сумму, которую планирует на него собрать. И если участникам это не удастся, недостающее придется доложить из собственных карманов.
Теги: благотворительность, телешоу, 1+1
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