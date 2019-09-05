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Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)
05.09.2019 10:30
Известные на всю страну артисты смарт-Кабаре «Весёлый песецЪ» сняли видео, посвященное новому составу Верховной Рады, передает «НМ».
Клип носит название «Я Юзика узнаю по мандату» (на мелодию известной песни «А я милого узнаю по походке»).
Слова написали бессменные авторы коллектива Григорий Гельфер и Евгений Гендин. Актёры: Евгений Чепурняк, Юрий Богуславский, Александр Сергеев, Геннадий Колесник, Андрей Евсеенко.
Теги: КВН, пародия, Верховная Рада, видеоклип
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