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Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
06.09.2019 11:00
Директор Национального дворца искусств Украина Роман Недзельский заявил, что юбилейный концерт Таисии Повалий во Дворце Украина, который запланирован на 10 декабря, не состоится, сообщает Цензор.НЕТ.
"Концерта Таисии Повалий во дворце Украина не будет, так как не соблюдена вся процедура… Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", — сказал он.
По словам Недзельского, никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было и на эти даты уже запланированы другие мероприятия.
Теги: Киев, концерт, Таисия Повалий
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