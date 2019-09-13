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В Киеве выбрали Мисс Украина-2019
В Киеве во Дворце Украина 12 сентября состоялся финал известного конкурса красоты Мисс Украина-2019, на котором победительницей была выбрана 24-летняя Маргарита Паша, сообщает Главред.
В финале принимали участие 24 конкурсантки из различных регионов Украины.
В 2019 году состав жюри несколько изменился, следовательно, судейское кресло заняла телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер одежды Андре Тан, победительница "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, ведущий Владимир Остапчук, ресторатор Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, ведущий Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.
В результате дискуссий и баталий победу одержала конкурсантка под номером 15, которая примерила драгоценную корону победительницы и представит Украину на втором этапе конкурса красоты в Китае.
Рост самой красивой девушки в Украине составляет 174 см. Маргарита Паша в 2018 году получила степень магистра по специальности менеджмент, но продолжила учиться и сейчас является студенткой Киевского института международных отношений.
Теги: Киев, Мисс Украина, победитель
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