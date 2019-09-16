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Архив - Культура

В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко

16.09.2019 12:30
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В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко

В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook, передает Интернет-обозрение Главное.
"Лучшим проявлением того, что украинцы за рубежом обретают свое достоинство, показывают его, является открытие бюста Шевченко, который отныне будет местом, где будет собираться не только украинская громада в Лиссабоне, но и все украинцы, которые будут посещать Португалию", - написал Садоха.



Теги: памятник, Тарас Шевченко, Лиссабон
 
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