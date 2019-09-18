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В Украине выступит первая в мире рок-группа роботов
18.09.2019 11:30
19 — 20 октября на инженерном шоу в Днепре состоится выступление первой в мире робо-рок-группы Compressorhead, сообщает Информатор.
Compressorhead — музыкальная группа из Берлина, играет heavy metal.
В состав группы входят 6 "робомузыкантов":
- Stickboy — робот-барабанщик. Имеет 4 руки с закреплёнными в них палочками, 2 «ноги» для нажатия на педали и декоративную «голову» с металлическим гребнем-ирокезом. Может играть на барабанной установке, содержащей до 14 инструментов.
- Stickboy младший — помощник Stickboy-я. Играет на хай-хэт.
- Fingers — робот-гитарист. Оснащён двумя руками c 78 «пальцами».
- Bones — робот-бас-гитарист. На его руках — по 4 пальца. Установлен на гусеничную платформу, благодаря которой может передвигаться по сцене.
- Hellga Tarr — робот-гитарист, позиционируется как женский персонаж.
- Mega-Wattson — робот-вокалист. Имеет подвижные зубы и гусеничный движитель для перемещения по сцене.
На фестивале Interpipe TechFest Compressorhead исполнят хиты AC/DC, Black Sabbath, Motorhead и других легенд мирового рока.
Теги: робот, концерт, Днепр, рок-группа
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