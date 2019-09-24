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В Черкассах зрители сочли "помолодевшего" фронтмена "Ляписа-98" ненастоящим
На концерте группы «Ляпис-98» в Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию. Они обвиняли организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Сергея Михалка «какой-то молодой пацан», сообщает TUT.BY.
Сотрудники полиции осмотрели площадку, проверили документы, сравнили артиста с видео на YouTube и в итоге, пожелав хорошего концерта, уехали ни с чем.
По словам организаторов концертов «Ляпис-98», такая ситуация происходит далеко не впервые: подобные случаи были в Ужгороде, Луцке, Чикаго и других городах. Старшее поколение поклонников «Ляписа Трубецкого» помнят вокалиста совсем другим - полноватым парнем с гармошкой в руках, которому сейчас, напомним, 47 лет. А тут какой-то спортсмен, который постоянно скачет по сцене и выглядит максимум на 35 лет.
"Мы готовы к подобным ситуациям. Просто приходится объяснять зрителям, что это действительно Михалок", - сказал продюсер группы Антон Азизбекян.
Теги: концерт, Черкассы, полиция, Сергей Михалок
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