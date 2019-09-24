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Архив - Культура

Звезда "Сверхъестественного" станет новым Крутым Уокером

24.09.2019 15:40
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Звезда "Сверхъестественного" станет новым Крутым Уокером

Телестудия CBS запустила в производство ремейк популярного в 90-е сериала "Крутой Уокер" ("Уокер, техасский рейнджер"), сообщает телеканал 112 Украина.
Роль главного героя по имени Корделл Уокер, которого в оригинале играл Чак Норрис, получил звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки.
Сценарий напишет Анна Фрике, она же станет одним из продюсеров сериала, а исполнительным продюсером выступит Дэн Лин ("Смертельное оружие").
По сюжету, Уокер, вдовец и отец двоих детей, возвращается в родной Остин после двух лет работы под прикрытием. Вместе со своей напарницей, одной из немногих женщин-рейнджеров, он продолжает бороться с преступностью.
О дате выхода нового сериала пока не сообщается.



Теги: сериал, Чак Норрис, Джаред Падалеки
 
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