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Создателей "Джокера" обвинили в большом количестве насилия в фильме
В августе состоялась мировая премьера фильма "Джокер" (в Украине выйдет на экраны 3 октября), главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, сообщает телеканал 112 Украина.
Картина была хорошо встречена большинством зрителей, о чем свидетельствует рейтинг на IMDB (9,5/10). В то же время, очень много людей выступили против картины, из-за большого количества насилия в фильме.
В частности, семьи людей, убитых 20 июля 2012 года в кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater во время просмотра фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды", отправили письмо в компанию Warner Bros., выразив озабоченность в связи с большим количеством сцен насилия в "Джокере".
В свою очередь, Warner Bros. ответила в пресс-релизе, что фильм "Джокер" не является отражением насилия в реальном мире, не имеет целью сделать главного персонажа героем, а студия финансово помогает пострадавшим при массовых расстрелах, включая Aurora.
Теги: фильм, насилие, Warner Bros., обвинение
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