Олег Винник засветился в российском флешмобе (ВИДЕО)

27.09.2019 10:30

Украинский певец Олег Винник принял участие во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами, и засветился в общем ролике с коллегами из РФ, сообщает СТРАНА.ua.

Видео с клипом #ВсемМир опубликовано в YouTube на странице организации "МИР 519". "...Очень важно, что люди творческих профессий, как и мы, чувствуют необходимость в этих переменах. Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться! Мир один для всех и другого у нас не будет!" - сказано в описании ролика.

Участие в клипе, кроме Винника, приняли Владимир Познер, Мирей Матье (Франция) , Алессандро Сафина (Италия), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда и другие.

Кроме участия в общем ролике, Олег Винник снял отдельное обращение, в котором он поет несколько строчек из "Волчицы" и выступает с заявлением: "Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь друг у друга. Всем мир!"