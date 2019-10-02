Оскандалившийся Олег Винник дал пресс-конференцию (ВИДЕО)

02.10.2019 09:45

Украинский певец Олег Винник пояснил, почему принял участие в флешмобе «Всеммир» с российскими звездами, которые поддерживали аннексию Крыма, сообщает InfoResist.

На пресс-конференции его продюсер Александр Горбенко рассказал, что в списке с участниками акции были указаны многие мировые звезды.

«Со мной связалась продюсер этого проекта, она сама из Москвы. Предложила нам участвовать в проекте международном, который назывался «Всеммир». Нам прислали огромный список артистов, с которыми ведутся переговоры. В их числе были Анджелина Джоли, Ди Каприо, Андре Бочелли, Алессандро Сафина, группа Rammstein. То есть это не презентовалось, как какая-то российская там… это к международному Дню мира, утвержденному Ассамблеей ООН создавался этот проект. Участниками этого проекта были исключительно люди искусства и это презентовалось не как политическая акция, не коммерческая, не общественная организация. Только люди искусства – актеры, артисты, композиторы, участвовали в ней», — пояснил Горбенко.

На вопрос журналистов, не насторожило ли певца то, что акция – это продукт страны-агрессора, продюсер Винника ответил: «Это не презентовалось, как российский продукт».