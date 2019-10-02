Трек группы KAZKA возглавил рейтинг российского поисковика

02.10.2019 13:15

Согласно рейтингу поискового сервиса Яндекс, пользователи из России в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы KAZKA Плакала, сообщает Корреспондент.net.

Рейтинг составлен за период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Популярность запроса оценивается по стобалльной шкале в зависимости от частоты запроса.

Так хит Плакала получил высший балл - 100. Также среди песен популярными стали Детство Rauf & Faik - 36 баллов, Незабудка Тимы Белорусских - 29 баллов, Юморист Face - 24, Зацепила Артура Пирожкова - 17 и День Победы в исполнении Льва Лещенко получил 17 баллов.