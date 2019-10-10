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Российский рэпер Лигалайз выпустил клип «Застой 2.0» (ВИДЕО)
10.10.2019 08:35
Российский музыкант Андрей Меньшиков известный под псевдонимом Лигалайз выпустил новый клип под названием «Застой 2.0» с жесткой критикой российской власти, сообщаепт Лига Новости.
Хлесткими фразами автор песни прямо заявляет, что в стране идет «холодная гражданская война», а русский народ он называет "талантливым и светлым", но при этом подчеркивает, что он снова выбирает «историческую петлю». В тексте высмеиваются лозунги «Крым наш» и извинения перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.
На ютуб-канале артиста уже появилось множество положительных комментариев.
Теги: Россия, YouTube, рэп, критика, власть
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