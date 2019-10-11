«Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора

11.10.2019 18:27

Поклонники актерского таланта Анастасии Заворотнюк не на шутку встревожились новым диагнозом знаменитости, передает replyua.net. Так, по данным Telegram-канала Mash, на сегодняшний день знаменитость находится в состоянии сопора. Имеется в виду специальный диагноз, при котором у пациента нет реакции на окружающую среду, а также он перестает замечать людей. В связи с таким угнетением актриса все время спит, отмечается в сообщении.

Далее авторы материала продолжили, что сейчас Заворотнюк лишена возможности самостоятельного передвижения. Буквально на каждую процедуру ее доставляют при помощи особых каталок. Задание реабилитологов медицинского центра сделать так, чтобы предкоматозное состояние перешло в кому. А Telegram-канал НеМалахов уточнил, что в случае, если новость о состоянии сопора у Заворотнюк окажется правдой, при таком раскладе сил человеку осталось считанные дни. При этом сообщается, что подобное состояние Анастасии будут все время поддерживать всеми доступными средствами.

«Говоря начистоту, если бы на месте Заворотнюк условно обычный пациент без денег в сопоре, то это максимум три дня», - сказано в материале