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Архив - Культура

Муж Нади Дорофеевой снова запел (ВИДЕО)

11.10.2019 09:00
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Муж Нади Дорофеевой снова запел (ВИДЕО)

Владимир Дантес, который последние пять лет не выступал, как певец, представил сольный проект DANTES, сообщает ICTV.
Артист презентовал клип на песню Теперь тебе 30. Песня является манифестом поколения 30-летних.
Трек создавался совместно с певицей и блогером Jerry Heil, которая стала популярной после хита Охрана отмена.
"Про 30-летних есть очень мало песен. О них поют только Сектор Газа и Ласковый май в треке про Светку Соколову. К тому же у многих людей, особенно у девушек, есть неоправданный стереотип, что в 30 жизнь закончена. Не нужно бояться этой цифры. Просто отбрось свои предубеждения, веселись и пользуйся своим опытом. Ведь в 30 все только начинается", - отметил Владимир Дантес.
Режиссером клипа стал близкий друг артиста Леонид Колосовский.



Теги: проект, клип, Владимир Дантес, Надя Дорофеева
 
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