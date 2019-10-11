Муж Нади Дорофеевой снова запел (ВИДЕО)

11.10.2019 09:00

Владимир Дантес, который последние пять лет не выступал, как певец, представил сольный проект DANTES, сообщает ICTV.

Артист презентовал клип на песню Теперь тебе 30. Песня является манифестом поколения 30-летних.

Трек создавался совместно с певицей и блогером Jerry Heil, которая стала популярной после хита Охрана отмена.

"Про 30-летних есть очень мало песен. О них поют только Сектор Газа и Ласковый май в треке про Светку Соколову. К тому же у многих людей, особенно у девушек, есть неоправданный стереотип, что в 30 жизнь закончена. Не нужно бояться этой цифры. Просто отбрось свои предубеждения, веселись и пользуйся своим опытом. Ведь в 30 все только начинается", - отметил Владимир Дантес.

Режиссером клипа стал близкий друг артиста Леонид Колосовский.