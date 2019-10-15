Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков10:15
- «Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора18:27
- Муж Нади Дорофеевой снова запел (ВИДЕО)09:00
- Российский рэпер Лигалайз выпустил клип «Застой 2.0» (ВИДЕО)08:35
- Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом11:30
- В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга09:00
- "Кокаиновый скандал" с Натальей Бочкаревой: звезда внезапно исчезла из России 20:04
- Борис Гребенщиков даст концерт в одесском музее10:00
- Российский блогер: Алла Пугачева мертва14:09
- Скандальную MARUV в России номинировали на премию MTV11:00
Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков
15.10.2019 10:15
Сайт IndieWire составил список 100 лучших мировых фильмов ужасов, сообщает СТРАНА.ua.
На первом месте - "Сияние" Стэнли Кубрика, которое является вольной интерпретацией произведения Стивена Кинга.
В первую десятку лучших фильмов ужасов также вошли: "Техасская резня бензопилой" Тоуба Хупера, "Ребенок Розмари" Романа Полански, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Хэллоуин" Джона Карпентера, "Психо" Альфреда Хичкока, "Глаза без лица" Жоржа Франжю, "Нечто" Джона Карпентера, "Чужой" Ридли Скотта, "Ночь живых мертвецов", Джорджа Ромеро.
Из советского кино в сотню попал фильм "Вий" (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачёва с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях, занявший в списке 89 место.
Теги: фильм, рейтинг, Вий
Читайте также:
- Украина вошла в список "самых пиратских стран"
- Сколько россиян "бродит" в американских сетях?
- Польша и Иордания хуже всего относятся к России, а больше всего нравится РФ Гане и Вьетнаму
- Александр Домогаров едва уцелел в ДТП
- Как Шахназаров боролся с Евстигнеевым и "поймал" "Белого тигра"
- В Украине запретили более ста российских фильмов
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- «Грызут даже бетон». Популярный украинский курорт атаковали «черные твари». ВИДЕО10:27
- Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков10:15
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Японские ученые "оживили" мозг мертвой мыши09:30
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака08:34
- Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто