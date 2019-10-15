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Архив - Культура

Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков

15.10.2019 10:15
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Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков

Сайт IndieWire составил список 100 лучших мировых фильмов ужасов, сообщает СТРАНА.ua.
На первом месте - "Сияние" Стэнли Кубрика, которое является вольной интерпретацией произведения Стивена Кинга.
В первую десятку лучших фильмов ужасов также вошли: "Техасская резня бензопилой" Тоуба Хупера, "Ребенок Розмари" Романа Полански, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Хэллоуин" Джона Карпентера, "Психо" Альфреда Хичкока, "Глаза без лица" Жоржа Франжю, "Нечто" Джона Карпентера, "Чужой" Ридли Скотта, "Ночь живых мертвецов", Джорджа Ромеро.
Из советского кино в сотню попал фильм "Вий" (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачёва с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях, занявший в списке 89 место.



Теги: фильм, рейтинг, Вий
 
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