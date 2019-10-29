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Архив - Культура

Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах

29.10.2019 13:30
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Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах

Суд признал незаконным использования сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом "Украина", и присудил почти 270 тыс. гривен компенсации, сообщает LB.ua.
Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения. Отмечается, что в ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".
Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения.
Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.



Теги: суд, Анастасия Приходько, агитация, выборы президента
 
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