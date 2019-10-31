Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»10:00
- Потап изменился до неузнаваемости10:30
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- С ноября на спутниковых «тарелках» начнут пропадать украинские каналы16:20
- В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы (ВИДЕО)09:40
- Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все22:00
- "Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана09:30
- Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»16:45
- Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры15:30
- Британский музей естествознания обвинили в сексизме10:45
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
31.10.2019 10:00
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за цензуры. Об этом в интервью РБК рассказал бывший соведущий программы, шоумен и предприниматель Сергей Светлаков.
«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. «Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков.
Теги: Сергей Светлаков, цензура, Прожекторперисхилтон
Читайте также:
- В Йемене объявили режим ЧП
- Украинцы не хотят, чтобы президента выбирали в парламенте
- Винницкая область: в больницах и тюрьмах не хватает бюллетеней
- Рыбак: Новую редакцию Конституции должен принимать парламент
- Кабмин подготовит законопроект о налоге на богатство к апрелю
- Евросоюз одобрил упрощение виз для украинцев
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные22:12
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление21:49
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»21:35
- Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?21:16
- Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ21:00
- «Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде20:45
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- Отмена больничных: что в Украине будет вместо справок20:12
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»