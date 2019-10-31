Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»

31.10.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за цензуры. Об этом в интервью РБК рассказал бывший соведущий программы, шоумен и предприниматель Сергей Светлаков.
«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. «Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков.



Теги: Сергей Светлаков, цензура, Прожекторперисхилтон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх