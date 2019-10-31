Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»

31.10.2019 10:00

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за цензуры. Об этом в интервью РБК рассказал бывший соведущий программы, шоумен и предприниматель Сергей Светлаков.

«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. «Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков.