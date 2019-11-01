Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- "Машина Времени" даст пять концертов в Украине09:00
- Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»10:00
- Потап изменился до неузнаваемости10:30
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- С ноября на спутниковых «тарелках» начнут пропадать украинские каналы16:20
- В Лувре появилась 3D-копия Моны Лизы (ВИДЕО)09:40
- Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все22:00
- "Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана09:30
- Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»16:45
- Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры15:30
"Машина Времени" даст пять концертов в Украине
01.11.2019 09:00
Группа "Машина Времени" даст пять концертов в Украине в рамках тура в честь 50-летия команды, сообщает Gazeta.ua.
Выступления пройдут с 29 ноября по 7 декабря в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Киеве и Одессе.
Весь юбилейный год группы проводит в гастрольном туре.
"Машина времени" и я со своими проектами стабильно гастролируем в Украине. В нашем юбилейном туре мы тоже туда поедем. Если в Госдуме подойдут на заседании совета и попросят воздержаться от украинских гастролей, я отвечу прямо: "Простите, а какое ваше дело? Ездили и еще поедем. Это мы сами решаем", - заявил Андрей Макаревич в интервью российскому изданию.
Теги: Украина, концерт, Андрей Макаревич, машина времени
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах21:23
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"