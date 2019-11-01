"Машина Времени" даст пять концертов в Украине

01.11.2019 09:00

Группа "Машина Времени" даст пять концертов в Украине в рамках тура в честь 50-летия команды, сообщает Gazeta.ua.

Выступления пройдут с 29 ноября по 7 декабря в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Киеве и Одессе.

Весь юбилейный год группы проводит в гастрольном туре.

"Машина времени" и я со своими проектами стабильно гастролируем в Украине. В нашем юбилейном туре мы тоже туда поедем. Если в Госдуме подойдут на заседании совета и попросят воздержаться от украинских гастролей, я отвечу прямо: "Простите, а какое ваше дело? Ездили и еще поедем. Это мы сами решаем", - заявил Андрей Макаревич в интервью российскому изданию.