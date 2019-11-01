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"Машина Времени" даст пять концертов в Украине

01.11.2019 09:00
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"Машина Времени" даст пять концертов в Украине

Группа "Машина Времени" даст пять концертов в Украине в рамках тура в честь 50-летия команды, сообщает Gazeta.ua.
Выступления пройдут с 29 ноября по 7 декабря в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Киеве и Одессе.
Весь юбилейный год группы проводит в гастрольном туре.
"Машина времени" и я со своими проектами стабильно гастролируем в Украине. В нашем юбилейном туре мы тоже туда поедем. Если в Госдуме подойдут на заседании совета и попросят воздержаться от украинских гастролей, я отвечу прямо: "Простите, а какое ваше дело? Ездили и еще поедем. Это мы сами решаем", - заявил Андрей Макаревич в интервью российскому изданию.



Теги: Украина, концерт, Андрей Макаревич, машина времени
 
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