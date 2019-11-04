Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей

04.11.2019 11:35

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая активно выступает в РФ, получила звание лучший артист по версии MTV RUSSIA НА ЕМА 2019, сообщает POLITECA.

Лучшего исполнителя от России выбирали с помощью зрительского голосования. Официальное оглашение победителя состоялось на странице MTV RUSSIA в Instagram.

Церемония награждения прошла в воскресенье, 3 ноября в испанской Севилье.