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The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность
06.11.2019 11:00
The Hardkiss после успешного концертного тура по Украине готовятся к перерыву в большой концертной деятельности, сообщает Главред.
Hardkiss не будет давать концертов в 2020 году, но не отказывается от выпуска отдельных синглов или клипов. Группа собирается дополнить и обновить репертуар, так как за последние полгода поднакопилось материала.
"Потому что он есть, его много, много новых песен лежат, и ждут, пока дойдут руки. Нужно просто засесть в студию. На некоторое время Hardkiss прекратит концертную деятельность, чтобы накопить материал, и сделать ВАУ! в 2021 году", - сказала солистка рок-группы Юля Санина после концерта во Дворце Украина.
Теги: концерт, заявление, Hardkiss
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