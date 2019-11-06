The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность

06.11.2019 11:00

The Hardkiss после успешного концертного тура по Украине готовятся к перерыву в большой концертной деятельности, сообщает Главред.

Hardkiss не будет давать концертов в 2020 году, но не отказывается от выпуска отдельных синглов или клипов. Группа собирается дополнить и обновить репертуар, так как за последние полгода поднакопилось материала.

"Потому что он есть, его много, много новых песен лежат, и ждут, пока дойдут руки. Нужно просто засесть в студию. На некоторое время Hardkiss прекратит концертную деятельность, чтобы накопить материал, и сделать ВАУ! в 2021 году", - сказала солистка рок-группы Юля Санина после концерта во Дворце Украина.