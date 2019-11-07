Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)

07.11.2019 11:00

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Токио, сообщает НВ.

"Атлантида" - это фильм-антиутопия о будущей победе в войне с Россией и возвращении оккупированного Донбасса. Сюжет описывает судороги перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении.

Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Он сознательно отказался от работы с профессиональными актерами и привлек к съемкам волонтеров и военных, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.