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Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)

07.11.2019 11:00
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Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Токио, сообщает НВ.
"Атлантида" - это фильм-антиутопия о будущей победе в войне с Россией и возвращении оккупированного Донбасса. Сюжет описывает судороги перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении.
Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Он сознательно отказался от работы с профессиональными актерами и привлек к съемкам волонтеров и военных, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.



Теги: Донбасс, Токио, фильм, кинофестиваль, приз
 
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