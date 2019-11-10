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Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)
10.11.2019 14:00
Российский комик и телеведущий Максим Галкин заявил о возвращении "советских времен" в РФ из-за цензуры на телевидении. Об этом он сказал во время выступления на сцене Новосибирска, сообщает Обозреватель.
Раньше на российских телеканалах, как отметил юморист, было больше политического юмора, однако сегодня "не все можно говорить".
"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: это враги, вы сюда, это сюда", – сказал артист.
По словам Галкина, телеканалы постоянно рассказывают о событиях Украины вместо российской повестки. "Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь", – пояснил он.
Теги: Россия, телевидение, Максим Галкин, цензура
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