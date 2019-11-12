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СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева
Служба безопасности Украины открыла два уголовных дела против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает InfoResist.
По его словам, таким образом спецслужба отреагировала на его заявление о предполагаемых преступлениях россиянина.
Парламентарий уверен, что рано или поздно Соловьеву придется отвечать за свои слова о территориальной целостности Украины, которые тот позволяет себе произносить едва ли не в каждом своем эфире и выступлениях на интернет-площадках.
Гончаренко отдает себе отчет в том, что в Украину пропагандист не приедет. Однако украинская сторона может подать соответствующий запрос в Италию, где у Соловьева есть два имения.
Теги: СБУ, уголовное дело, Владимир Соловьев
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