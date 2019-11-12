СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева

12.11.2019 16:30

Служба безопасности Украины открыла два уголовных дела против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает InfoResist.

По его словам, таким образом спецслужба отреагировала на его заявление о предполагаемых преступлениях россиянина.

Парламентарий уверен, что рано или поздно Соловьеву придется отвечать за свои слова о территориальной целостности Украины, которые тот позволяет себе произносить едва ли не в каждом своем эфире и выступлениях на интернет-площадках.

Гончаренко отдает себе отчет в том, что в Украину пропагандист не приедет. Однако украинская сторона может подать соответствующий запрос в Италию, где у Соловьева есть два имения.