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Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)
14.11.2019 14:00
Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV.
Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет клип, который считается первым в украинском шоу-бизнесе. Сам Иван Дорн снялся в образе Олега Скрипки.
Теги: YouTube, клип, Иван Дорн, Вопли Видоплясова
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