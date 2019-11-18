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Ротару присоединилась к Лободе и Лорак

18.11.2019 10:30
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Ротару присоединилась к Лободе и Лорак

София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает РБК-Украина.
Кроме Софии Ротару, в "Песне года" примут участие и другие украинские "звезды-заробитчане" - Светлана Лобода, Ани Лорак, Таисия Повалий, Елка.
"Песней года" София Михайловна не ограничится - 14 декабря ее ждут на фестивале "Легенды ретро FM". Также певица рассматривает варианты выступления на новогодних корпоративах в столице России. Ее гонорар оценивается в 50-60 тысяч долларов помимо оплаты транспортных расходов и проживания.



Теги: Россия, София Ротару, Песня года
 
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