Ротару присоединилась к Лободе и Лорак

18.11.2019 10:30

София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает РБК-Украина.

Кроме Софии Ротару, в "Песне года" примут участие и другие украинские "звезды-заробитчане" - Светлана Лобода, Ани Лорак, Таисия Повалий, Елка.

"Песней года" София Михайловна не ограничится - 14 декабря ее ждут на фестивале "Легенды ретро FM". Также певица рассматривает варианты выступления на новогодних корпоративах в столице России. Ее гонорар оценивается в 50-60 тысяч долларов помимо оплаты транспортных расходов и проживания.