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Андрей Данилко представил новую песню (ВИДЕО)
19.11.2019 17:00
12 ноября Андрей Данилко в образе Верки Сердючки презентовал новый хит, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.
Презентация песни состоялась на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".
Новая композиция Сердючки-Данилко на английском языке. Она называется Make It Rain Champagne, что в переводе значит "Сделай дождь из шампанского".
К сожалению, клипа к этой песне пока нет. Поэтому приходится довольствоваться только записью с концерта.
Теги: Верка Сердючка, песня, презентация
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