Андрей Данилко представил новую песню (ВИДЕО)

19.11.2019 17:00

12 ноября Андрей Данилко в образе Верки Сердючки презентовал новый хит, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Презентация песни состоялась на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

Новая композиция Сердючки-Данилко на английском языке. Она называется Make It Rain Champagne, что в переводе значит "Сделай дождь из шампанского".

К сожалению, клипа к этой песне пока нет. Поэтому приходится довольствоваться только записью с концерта.