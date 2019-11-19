В Москве экстренно госпитализирован Юрий Соломин

19.11.2019 13:30

Знаменитого российского актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Обозреватель.

84-летний артист несколько дней находился дома с высокой температурой и болями по всему телу и не обращался к врачам. Приехавшая бригада скорой доставила Соломина в больницу с очень высокой температурой и проблемами с артериями. По предварительным данным, у актера пневмония.