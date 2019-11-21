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Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)
Состоялась премьера клипа на песню "Ціна правди" в исполнении Джамалы, которая стала официальным саундтреком одноименного фильма о Голодоморе в Украине и прозвучит в финальных титрах. Исторический триллер режиссера Агнешки Холланд выходит на большие экраны 28 ноября, сообщает телеканал 112 Украина.
Музыку к песне написала Джамала, а текст - Джамала вместе с Викторией Платовой.
"Меня потрясла история, которая послужила основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из наиболее трагичных периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе до мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - отметила Джамала.
Теги: Голодомор, фильм, клип, саундтрек, Джамала
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