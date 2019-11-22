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Архив - Культура

Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)

22.11.2019 12:00
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Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)

Всемирно известное авторитетное издание "Entertainment Weekly" обнародовало рейтинг лучших саундтреков десятилетия, сообщает ONLINE.UA.
Триумфальный список возглавила песня из фильма "Звезда родилась" — Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры фильма — Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации "Главный саундтрек года".

На второй позиции расположился трек из мультфильма "Холодное сердце" — Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила — американская певица Идина Мензел.

Бронзу рейтинга получила песня Never Enough из фильма "Самый великий шоумен" в исполнении Лорен Оллред.

Также в топ-10 попали саундтреки:

  • Happy Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я — 2"
  • Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island с "ЛЕГО Фильма"
  • See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth с "Форсажа-7"
  • Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис с "Коко"
  • Young and Beautiful Ланы Дель Рей с "Великого Гэтсби"
  • Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из "Идеального голоса"
  • Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма "За кулисами".


Теги: фильм, рейтинг, саундтрек
 
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