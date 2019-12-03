Сериал о Чернобыле завоевал две премии Лондонского фестиваля

03.12.2019 11:15

5-серийный сериал "Чернобыль" получил две премии фестиваля Rose d'Or, который прошел 1 декабря в Лондоне. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Сериал получил главную премию The Golden Rose Award, а также награду в категории Лучший драматический сериал.

Rose d'Or - международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году, в нем принимают участие представители из более 40 стран мира.