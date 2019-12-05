Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине

05.12.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине

Российскую группу "Воровайки", выступающую в жанре уголовного шансона и демонстрирующую антиукраинскую позицию, не пустили в гастрольный тур по Украине, сообщает ОстроВ.
Информация о возможном проведении в Украине концертов "Вороваек" вызвала возмущение в обществе, поскольку один из последних "хитов" пропагандистов блатного шансона носит откровенно антиукраинский характер: "Как вот получилось, что хохлы зазнались, и американцам за гроши продались. Думали — поможет, денег даст Европа, оказалось — фуфел, пей-гуляй босота.... Смелости нам хватит, хватит интересу, Если будет надо, заберем Одессу". Кроме того, "Воровайки" выступали в оккупированном Донецке.
После возникшего скандала договор с организаторами концерта отказались подписывать в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе.



Теги: Украина, скандал, гастроли
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх