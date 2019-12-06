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Сегодня Зеленский придет на "Свободу слова" Шустера
06.12.2019 12:00
Президент Владимир Зеленский впервые пойдет на эфир политического ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ".
В пятницу, 6 декабря, он и еще шесть спикеров будут обсуждать предстоящую встречу в "нормандском формате". Анонс появился в Telegram-канале "Шустер Live".
Кроме Зеленского на эфир придут первый президент Леонид Кравчук, глава Офиса президента Андрей Богдан, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.
Теги: Савик Шустер, свобода слова, Зеленский
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