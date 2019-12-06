Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Сегодня Зеленский придет на "Свободу слова" Шустера

06.12.2019 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня Зеленский придет на "Свободу слова" Шустера

Президент Владимир Зеленский впервые пойдет на эфир политического ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ".
В пятницу, 6 декабря, он и еще шесть спикеров будут обсуждать предстоящую встречу в "нормандском формате". Анонс появился в Telegram-канале "Шустер Live".  
Кроме Зеленского на эфир придут первый президент Леонид Кравчук, глава Офиса президента Андрей Богдан, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.



Теги: Савик Шустер, свобода слова, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх